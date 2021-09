Questa mattina prima delle 5 un'auto è uscita di strada, per motivi al vaglio delle forze dell'ordine, ed è finita nel giardino di una casa. il conducente è uscito da solo dall'auto ma ha riportato ferite di media gravità ed è stato ricoverato dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.

torrile