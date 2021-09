Sicurezza stradale: 4 zone con limite dei 30 km/h a Torrile

Il Comune di Torrile investe in sicurezza stradale prevedendo la realizzazione di quattro “Zone 30”, ossia aree del territorio comunale, densamente popolate, nelle quali i veicoli dovranno rispettare il limite dei 30 km orari e, inoltre, prevedendo l’installazione di 8 rastrelliere, in diversi punti del territorio, per incentivare gli spostamenti in bicicletta.

Nel dettaglio le aree individuate per l’istituzione delle “zone 30” sono via Ho Chi Minh e piazza Repubblica a San Polo e via Cugini e via Simonini a Torrile.

Delle 8 rastrelliere tre saranno dotate di tettoia e saranno collocate una in via Primo Maggio a San Polo nelle vicinanze della fermata dell’autobus e del municipio, di fronte all’edificio dell’ex scuola media; una a Rivarolo in prossimità dell’area giochi del centro sportivo e una a Torrile nell’area della scuola primaria Rodari. Altre 5 rastrelliere, semplici senza tettoia, saranno collocate al campo da calcio di via Buozzi e al parco pubblico Gombia a San Polo; al circolo Il Portico e al parco di via Simonini a Torrile e vicino all’area verde di via Mascagni a Rivarolo.

“Tutti questi interventi – spiegano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda ed il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Antonio Gentile – saranno possibili grazie all’ottenimento, da parte del Comune di Torrile, di un finanziamento regionale di 35.776 euro nell’ambito del progetto Bike to work 2021 con il quale la Regione promuove la realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile. Si tratta di politiche di rispetto ed attenzione all’ambiente e di promozione degli spostamenti sostenibili in bicicletta che, come amministrazione comunale, condividiamo e incentiviamo da sempre”.