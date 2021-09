Puliamo il mondo 2021 a Torrile: i volontari raccolgono 20 sacchi di rifiuti abbandonati

Decine di bottiglie di plastica e di vetro; pacchi di alimentari scaduti; fazzoletti, scarpe e capi di abbigliamento, mascherine e il cerchione di un'auto. È tutto quello che hanno raccolto i volontari che hanno partecipato all'iniziativa “Puliamo Il Mondo” promossa dal Comune di Torrile e da Legambiente in via Malcantone e via don Gnocchi nel territorio comunale di Torrile.

“Puliamo il mondo” ha coinvolto anche gli alunni della classe quinta della primaria di Torrile che hanno pulito l’area della scuola e del circolo “Il Portico” guidati dall'insegnante Elvira Pallone, dal vicesindaco Antonio Gentile e da Maurizio Segnatelli. I bimbi hanno raccolto cartacce, mozziconi di sigarette ed altri piccoli rifiuti.

“Ringraziamo tutti i partecipanti a quest’iniziativa – il commento del sindaco di Torrile Alessandro Fadda e del vicesindaco Gentile -. Hanno portato un contributo prezioso per la cura dell’ambiente, purtroppo troppo spesso non rispettato da chi lo inquina”.