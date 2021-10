A Gainago lunedì inizia il rifacimento del ponte tra via Malcantone e via Gombia

Inizieranno lunedì 25 ottobre i lavori di rifacimento del ponte carrabile all’incrocio tra via Malcantone e via Gombia a Gainago con la regimentazione dei canali di scolo laterali, la realizzazione delle sponde laterali, della pavimentazione bituminosa e dell’illuminazione pubblica di prossimità.

Per consentire lo svolgimento del cantiere (costo complessivo dell'opera 32mila euro) è prevista l’istituzione temporanea del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, motoveicoli, pedoni e ciclisti, in un tratto di via Gombia, compreso tra le intersezioni con via Gramsci e via Malcantone, con esclusione dei mezzi che devono accedere alle abitazioni e all’azienda presente al civico 3 di via Gombia, dal giorno 25/10/2021 ore 8.00 al giorno 03/12/2021 ore 17.00, salvo possibili proroghe per avverse condizioni meteo.

"L'intervento di Gainago - spiegano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda ed il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Antonio Gentile - fa parte di un pacchetto di lavori, per complessivi 140mila euro stanziati dal Ministero dell'Interno per interventi di messa in sicurezza, che comprende anche:

in via Verdi a San Polo la riqualificazione urbana di una parte della via nelle vicinanze delle sedi della scuola dell’infanzia e del nido, con il rifacimento della rete di illuminazione pubblica, la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e il rifacimento della pavimentazione bituminosa con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati adeguatamente illuminati e segnalati;

a Bezze la ristrutturazione delle murate laterali del ponte stradale situato in strada di Bezze sopra il canale Galasso, con risanamento delle parti pavimentate ammalorate e rifacimento della pavimentazione stradale e dell’illuminazione pubblica di prossimità".