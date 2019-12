Auto pirata a Traversetolo: investe una donna e fugge

Questa mattina verso le 7 una donna classe 1963 è stata investita in via Sette Fratelli Cervi a Traversetolo, in coincidenza della fermata dell'autobus, da un'auto che, subito dopo l'incidente, è fuggita senza fermarsi. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza e automedica della Croce Azzurra. È sempre rimasta cosciente e ha riportato ferite di media gravità. È stata trasportata al Maggiore per accertamenti, in particolare relativi al trauma cranico riportato nell’impatto. Sul posto i carabinieri di Parma che indagano per rintracciare l'autista dell'auto pirata.