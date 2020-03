Le fiamme 'divorano' un fienile con 280 balloni a Vignale: vigili del fuoco al lavoro dalla notte

Le fiamme si sono levate nella notte intorno alla mezzanotte. E a Vignale di Traversetolo torna la preoccupazione: nella frazione gli incendi si stanno susseguendo, siamo a quarto in un mese, ed è difficile dare poco peso a un nuovo episodio. Stavolta il rogo colpisce un fienile in cui erano stivati 280 balloni e sul posto si stanno alternando le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Langhirano, che hanno circoscritto le fiamme evitando che si propagasse alla struttura adiacente e ai mezzi agricoli presenti nel cortile. Allertati anche i carabinieri di Monticelli per indagare su sull'episodio.

