Traversetolo, ritrovata la donna scomparsa. Sta bene

Si è messa in contatto con i genitori e sta bene Kadrije Fiku scomparsa ieri da Traversetolo. L’ultimo avvistamento era stato ieri mattina alle 6 quando è uscita da casa per recarsi in corriera al tribunale di Parma. Di lei si erano poi perse le tracce, il telefono era staccato ed i genitori in un crescendo di preoccupazione hanno fatto denuncia di scomparsa ai Carabinieri, che si erano subito attivati per cercare la 50enne. Nulla presagiva un suo allontanamento, non un parola ai genitori che ha salutato come al solito prima di uscire di casa. Nel primo pomeriggio i primi post su Facebook per chiedere informazioni utili al suo ritrovamento. Poi la chiamata della donna e le rassicurazioni sulle sue condizioni.

m. c. p.