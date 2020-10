Chiusa in via preventiva la scuola d'infanzia di Vignale: si attende l'esito dei test

Nelle giornate di mercoledì e giovedì scorsi, i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL sono stati impegnati nella gestione di casi di coronavirus che hanno coinvolto alcune scuole di Parma e provincia.

L’aggiornamento della soituazione rispetto al covid a scuola comunicato dall'Ausl vede la chiusura preventiva della scuola d’infanzia Vignale di Traversetolo, a partire da ieri fino all’esito dei tamponi. I test sono programmati per il 26 ottobre.

Inoltre, il Dipartimento di Sanità Pubblica ha disposto la quarantena in una classe dell’Istituto Melloni, in una sezione del nido Agostino Chieppi e in una sezione del nido Girotondo di Fidenza. Sono stati altresì riscontrati isolati casi di positività in 7 scuole: a Parma, alla scuola elementare Mario Lodi, alla scuola media Vicini, al liceo Sanvitale, al liceo Maria Luigia, al liceo Bertolucci e, in provincia, alla scuola primaria di Colorno.

In queste scuole l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.