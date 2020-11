Traversetolo, avevano organizzato un party in giardino a Guardasone: multati 11 ragazzi per un totale di 3.650 euro

I carabinieri della stazione di Traversetolo hanno sanzionate undici giovani per inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19. In località Guardasone, sabato pomeriggio, è stata organizzata una festa. La musica e le risate, non sono passati inosservati e qualcuno dei vicini ha avvisato i Carabinieri. La pattuglia, individuato il giardino dell’abitazione, ha interrotto un party in piena regola con tanto di consolle musicale. Sono state elevate complessivamente sanzioni per un valore di 3.650 euro.