Mutti e il "Pomodorino d'oro" (domani) su Food Network da Chiara Maci

Anche in un anno come questo, Mutti premia gli agricoltori che si sono distinti nella raccolta di un pomodoro di alta qualità. Ad aggiudicarsi l’iconico trofeo del Premio Pomodorino d’Oro sono stati Marco Panizzi di Viadana (MN) per il pomodoro tondo, e Giovanni Ferrazzano e Antonio Contessa, entrambi di Lesina (FG), rispettivamente per le specialità tipiche del Sud Italia: il pomodorino ciliegino e il pomodoro lungo. In totale sono state 64, su 317, le famiglie di agricoltori che si sono distinte in questa edizione per una qualità superiore.

Per questo domani, mercoledì 20 gennaio, alle ore 22 andrà in onda su Food Network (canale 33), una puntata speciale del programma televisivo “L’Italia a Morsi”, con Chiara Maci, nota food blogger, intitolata “Dalla Terra all’Oro – Premio Pomodorino d’Oro Mutti”, interamente dedicata alla XXI edizione del Pomodorino D’Oro.

Nel corso della puntata, Chiara Maci incontrerà Francesco Mutti, il Direttore del Servizio Agricolo di Mutti, Ugo Peruch, e i tre vincitori.

Insieme racconteranno al pubblico cosa c’è dietro al Premio Pomodorino d’Oro Mutti, l’iniziativa creata per premiare, con incentivi economici, gli agricoltori che, ogni anno, si impegnano a coltivare i migliori pomodori che Mutti utilizza nelle sue preparazioni. Chiara Maci guiderà gli spettatori alla ricerca dei segreti di qualità di Mutti, alternandoli a momenti di puro intrattenimento come la ricetta che preparerà nella cucina di uno dei vincitori - pensata e realizzata ad hoc per i 64 agricoltori premiati*, che la riceveranno a casa in una box con tutti gli ingredienti.