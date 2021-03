Fuori casa, a Traversetolo, dopo le 22. Con qualche grammo di cocaina addosso: segnalati e multati

Ieri sera, i carabinieri della stazione di Traversetolo hanno organizzato un servizio mirato a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. La zona individuata, grazie all’attività di indagine, è stata quella nelle vicinanze del cimitero. Luogo poco illuminato ed isolato. Verso le 23 le pattuglie giunte sul posto, hanno fermato due uomini che, alla vista dei militari hanno tentato la fuga. Fermati sono stati identificati in due cittadini italiani, un 42enne residente in paese ed un 31enne di Lesignano, gravati da precedenti di polizia. Perquisiti, sono stati trovati in loro possesso pochi grammi di cocaina. Per tale motivo sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori e sanzionati per un totale di 800 euro in quanto si trovavano al di fuori dell’abitazione dopo le ore 22. I servizi preventivi proseguiranno anche nei prossimi giorni.