“Mi chiamo Francesco Totti”: Alex Infascelli e Massimo Cervelli  a Traversetolo

Il regista che è passato da Kubrick a Francesco Totti, vincendo anche due David di Donatello, per Almost Blue (2000) e S Is for Stanley - Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick (2015, documentario). È Alex Infascelli e sarà il protagonista di uno speciale appuntamento della rassegna culturale estiva Musica in Castello, alla diciottesima edizione. Intratterrà il pubblico venerdì 2 luglio 2021 a Traversetolo, in Corte Agresti, in un evento dove verrà “simpaticamente intervistato” da Massimo Cervelli, mitica voce di Rai Radio 2. Con loro, ci saranno Meri Maroutian, voce, ed Emanuele Trombi, chitarra.

“Mi chiamo Francesco Totti”: questo il titolo dell’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, che ha la collaborazione del Comune di Traversetolo, che sostiene l’iniziativa.

E ci sarà anche la possibilità di seguire in diretta la partita della nazionale di calcio italiana contro il Belgio, per i quarti di finale del campionato europeo, grazie all’allestimento di un maxischermo. La partita verrà proiettata senza sonoro, ma i momenti clou verranno sottolineati e commentati insieme. La rassegna è firmata da Piccola Orchestra Italiana, con la direzione artistica di Enrico Grignaffini. Prenotazioni all’indirizzo web musicaincastello.prenotime.it o al numero 348 1234317. www.musicaincastello.it