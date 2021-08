Un ciclista è stato trovato a terra intorno alle 12.30 in strada Finale a Traversetolo, Subito è stata lanciata la richiesta di aiuto al 118 e sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Azzurra.

Il ciclista era in località Case Ronchei. non è ancora chiaro se sia finito a terra per un malore, per una distrazione fatale o per un incidente. Le sue condizioni sono state considerate gravi ed è stato ricoverato nell'area codici rossi del Pronto soccorso del Maggiore.