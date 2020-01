«Come nasce una Dallara». Gli studenti a bordo di un sogno

Ha tagliato il traguardo vincente il progetto «Come nasce una Dallara» realizzato in collaborazione con l'istituto comprensivo di Borgotaro. Il progetto ha visto coinvolti gli studenti di terza media della scuola di Borgotaro in un percorso suddiviso in tre diversi incontri, volto a creare un'esperienza diretta e coinvolgente.

Per il progetto «Dallara si presenta», il personale della fabbrica varanese di bolidi automobilistici è andato nelle classi presentando un racconto approfondito e mirato dell’azienda. Per il Factory Tour sono stati invece gli studenti a visitare i reparti aziendali legati alle tre competenze chiave. Per i laboratori didattici i ragazzi sono tornati nell'azienda, questa volta all’interno della Dallara Academy, per mettersi in gioco in prima persona e applicare le nozioni apprese negli incontri precedenti all'interno dei laboratori didattici.

«Per la prima volta l’istituto comprensivo di Borgotaro ha intrapreso una collaborazione con un’azienda del territorio per un percorso formativo rivolto agli alunni delle terze della secondaria di primo grado grazie alla disponibilità e alla competenza professionale della Dallara Automobili di Varano Melegari – ha commentato Claudio Setti, dirigente dell’istituto comprensivo di Borgotaro -. Ci siamo resi conto del valore e dell’importanza del percorso, che i nostri docenti insieme con i tecnici dell’azienda hanno ideato, quando, in occasione dell’incontro con le giovani professioniste dell’Academy, i nostri alunni hanno manifestato una particolare attenzione e un vivo interesse per gli argomenti che sono stati presentati e sviluppati».

«È una speciale occasione di apprendimento che si realizza a contatto con un ambiente di lavoro dove si sviluppano i concetti di fisica, aerodinamica e si trattano importanti materiali compositi - ha proseguito Setti -. Inoltre, c’è il rapporto con una realtà lavorativa di alto livello professionale e organizzativo che apre ai ragazzi prospettive di orientamento straordinarie. Il fatto che l’azienda sia sede di corsi universitari di alto livello specialistico ci rende ancor più soddisfatti di aver proposto ai nostri alunni una speciale occasione di formazione e crescita».

«Ringrazio per questa bella opportunità i docenti dell’istituto che si sono resi disponibili alla realizzazione del progetto - ha concluso il dirigente scolastico - e i tecnici e il personale della Dallara Academy per la sensibilità, l’attenzione e l’impegno con cui ci hanno accolto e seguito. Spero vivamente sia il primo passo di una collaborazione che vorrei continuasse nei prossimi anni»

Questo è il primo di una serie di progetti educativi che la Dallara Academy ha strutturato per le classi medie e superiori per formare i giovani del nostro territorio attraverso un dialogo costante con scuole ed enti formativi. r.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA varano

dallara

scuola

ragazzi