Restiani si ricandida, è confermato: «Raggiunti obiettivi importanti»

In vista della chiamata alle urne per il rinnovo del consiglio comunale, il sindaco Giuseppe Restiani, ha confermato la sua candidatura alle elezioni amministrative di Varano Melegari, alla guida della lista civica «Guardando al futuro». «Ho scelto di ricandidarmi come sindaco perché penso che in questi cinque anni, assieme alla giunta, ai consiglieri, agli altri componenti della lista e ai collaboratori - dichiara Restiani - si siano raggiunti obiettivi importanti. Risultati visibili agli occhi di tutti che ci stimolano a continuare verso una strada che per noi si sta dimostrando giusta». Al di là dei risultati di amministrazione – prosegue il primo cittadino – «spero sia stato ben visibile l’attaccamento e la passione dimostrata per la comunità varanese, che non è fatta solo di residenti ma anche di tutte quelle persone che si offrono per portare il loro contributo alla crescita produttiva e sociale di questo Comune». È stata una chiusura di percorso difficile – puntualizza Giuseppe Restiani - «caratterizzata da un impegno ancora maggiore durante questa pandemia: nonostante la sofferenza, non ci siamo persi d’animo e nemmeno nascosti rendendoci disponibili 24 ore al giorno per risolvere più problemi possibili, perché è soprattutto in questi momenti che c'è la necessità di fare la differenza». L’identità della popolazione varanese – conclude Restiani - «è precisa e, per i prossimi cinque anni, il nostro progetto per Varano punterà a farla crescere ancora di più: la nostra idea è sempre stata quella». V.Stra.