Incidente nel pomeriggio all’autodromo di Varano alle 15,40. Durante una gara un’auto si è ribaltata: il pilota è stato portato in ambulanza a Parma in condizioni di media gravità.

Poco prima, alle 15, sulla statale della Cisa a Berceto un motociclista è caduto. È stato portato al pronto soccorso del Maggiore per accertamenti.

varano

incidenti