Da Markus Stockhausen all'arte dei murales: ValcenoArte al via

Laboratori pensati per stimolare una partecipazione più attiva del pubblico. A Vianino è nata l’associazione.... per creare un punto di ricreazione per bambini piccoli, e non solo. L’idea è quella di stimolare e mantenere vive le capacità artistiche e musicali che sono innate in ogni bambino, che poi a volte vengono dimenticate crescendo.

Verrà chiamato un gruppo di volontari per esaudire i desideri e per fare qualcosa di utile, come pulire un pezzo di greto di fiume, rimetter ea posto un prato...

Musica nascosta, per trovare la musica presente nella natura, nei suoni dell’acqua, nel canto degli uccelli, nel rumore dei sassi, per poi ricrearla con strumenti trovati, inventati o costruiti.

La lavorazione della carta che poi verrà usata nello spettacolo serale...

I laboratori sono a offerta consigliata, 10 euro Prenotazione sull’indirizzo di vianinvianino

Spettacoli: Quest’anno non solo il weekend ma un’intera settimana di spettacoli, per coinvolgere più pubblico possibile nonostante il contingentamento...

artisti ad ampio raggio che vengono dal Giappone, dalla Germania, dall’Iran e che si incontrano con musicisti e artisti del territorio, come il Trio Amadei, il burattinaio Patrizio Dall’Argine, Andrea Peracchi, il Coro di Montedosso e con Morittu che è sardo. Filo rosso degli spettacoli sarà in molti caso l’improvvisazione, l’estemporaneità, che avrà la sua realizzazione più compiuta nei concerti con Markus Stockhausen. Ultimo concerto, parte di una giornata di festa con marcati antichi, giochi per bambini realizzati con le balle di fieno etc, Morittu,

Festival ValcenoArte 2021 - XVIII edizione

Laboratori Estivi Artistico Musicale per Piccoli, Grandi e Famiglie: (in collaborazione e a cura dell' Associazione "VianinVianino", per il sostegno del progetto "A regola d'Arte", nato per creare spazi di aggregazione e convivialità nella valle, aperti a tutti piccini, famiglie, ragazzi, giovani, adulti, anziani) [info: vianinvianino@gmail.com - tel. o messaggio a 370 3263876]

Domenica 18 luglio - Vianino: “Il lavoro insieme porta a cantare” (dai 18 anni in avanti) gruppo di lavoratori per realizzare un desiderio

Dal 18 al 20 luglio (2 giorni da concordare con gli iscritti) - Vianino: “Muri che raccontano altri mondi” Laboratorio di murales (11 - 17 anni).

Martedì 20 luglio dalle 16.30 alle 18.30 – Castello di Varano De Melegari “Nei panni del Burattinaio” Costruire burattini (per bimbi dai 2 ai 10 anni accompagnati da un adulto)

Mercoledì 21 luglio dalle 16.30 alle 18.30 – Pieve di Serravalle: “La Musica Nascosta” (per bimbi dai 2 ai 10 anni accompagnati da un adulto)

Giovedì 22 luglio dalle 16.30 alle 18.30 – Vianino: “Carta Storie” Costruire storie con la carta (per bimbi dai 2 ai 10 anni accompagnati da un adulto)

Venerdì 23 luglio dalle 16.00 – Castello Varano De Melegari “La magia dei Celti” Laboratorio di lavorazione dell'argilla – (dagli 11 ai 17 anni)

Calendario Spettacoli:

Domenica 18 luglio ore 18.30 - Pieve di Serravalle “Giogu de contus”- Francesco Morittu (Chitarre)

Martedì 20 luglio ore 18.30 – Castello - Varano De Melegari "Safari" - i Burattini del Teatro Medico Ipnotico

Mercoledì 21 luglio ore 18.30 – Pieve di Serravalle Wolfgang Amadeus Mozart - Quartetto d’Archi Vianiner

Giovedì 22 luglio ore 18.30 - Vianino Tra le foglie di bambù: il mondo di Eric Carle – Il Cerchio delle Storie

Venerdì 23 luglio ore 21.00 - Castello - Varano De Melegari HAMDELANEH - Markus Stockhausen (trombe) Alireza Mortazavi (santur)

Sabato 24 Luglio ore 21.00 - Case Noli - Varano De Melegari "Riccardo" da Shakespeare, studio primo di e con Andrea Peracchi

seguirà “Serenate alla finestra a sorpresa” - Musicisti del Festival

Domenica 25 dalle 9.00 alle 23 – Vianino “Il Borgo Nobile e Gentile di Vianino” (Mercato antico e moderno, antiche cantine) (in collaborazione e col patrocinio del Comune di Varano De Melegari giornata Parma 20/21 Capitale della Cultura)

ore 11.30 - Oratorio San Rocco Duo Yuki Ibaraki (Giappone) e Tommaso Graiff

ore 17.30 - Chiesa Coro Montedosso

seguirà - "Serenate alla finestra a sorpresa" ore 21.00 - Anfiteatro Naturale Musica dell'Istante Trio Amadei, Markus Stockhausen, Fabio Mina, Francesco Morittu e Flavio Spotti

Durante i Concerti: Incursioni Teatrali di Andrea Peracchi

Spettacoli ad ingresso Libero

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria, in caso di pioggia gli spettacoli all'aperto saranno sospesi. Info: utinam.organizza@gmail.com