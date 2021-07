Vianino: con Campagna Amica al via il rilancio dell'antico borgo

In occasione di Parma 20+21 Capitale della Cultura, il Comune di Varano Dè Melegari, organizza il 25 Luglio a Vianino “ IL BORGO NOBILE E GENTILE”. L’evento sarà una rievocazione del mercato storico e attuale con la preziosa collaborazione, dalle ore 10,00, del Mercato dei produttori agricoli di Campagna Amica di Coldiretti Parma. Sarà l’occasione per valorizzare e far conoscere le produzioni locali: dai formaggi caprini al Parmigiano Reggiano di Sola Bruna, dalla verdura e frutta di stagione alle uova, dall’olio evo al miele e prodotti da forno a base di farro bio, dalle confetture allo zafferano e tante altre specialità.

La presenza del Mercato di Campagna Amica arricchirà il programma della giornata facendo rivivere un antico borgo dell’Appennino grazie ai sapori e saperi dei produttori agricoli e delle tradizioni contadine.

Altre attrattive della giornata la torta fritta e salume degli “Amici di Vianino”, il concerto del Trio Amadei e di vari artisti in diversi orari della giornata.