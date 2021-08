Sistemati i ponti sul Ceno a Varano Melegari

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha comunicato la conclusione dei lavori sui ponti in comune di Varano, sulle Provinciali 110 e 30.

“La Provincia continua gli interventi di manutenzione sui manufatti stradali di propria competenza, nell’ambito del Piano generale di controllo dei ponti provinciali – spiega il Delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi – L’obiettivo è quello del controllo e della messa in sicurezza, per rendere più agevole e sicuro il percorso su tutti i nostri ponti. “

Sulla Sp 110 "di Varano Solignano” I lavori compiuti sul ponte sul torrente Ceno, in prossimità dell’Autodromo hanno avuto per oggetto la messa in sicurezza mediante il rifacimento di tutti i giunti di dilatazione, oltre al ripristino della pavimentazione stradale sull’impalcato del ponte.

L’intervento è stato realizzato dalla Ditta Mavi di Roma, per un costo complessivo di 250 mila euro, che ha compreso anche lavori su altri manufatti lungo la viabilità provinciale.

Sulla Sp 30 "di Pellegrino" i lavori hanno avuto per oggetto la messa in sicurezza del ponte della Faggia. Si è dovuti intervenire su una profonda lesione primaria del ponte, che ha una struttura ad arco in mattoni, oltre che su una lesione secondaria e un ammaloramento diffuso del paramento murario di valle. Sono inoltre state installate nuove barriere di sicurezza ed è stato ripristinato il manto stradale.

L’intervento è stato realizzato dalla Ditta Dallara Costruzioni di Varano de' Melegari, per un costo complessivo di 120 mila euro.