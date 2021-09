Banca Generali Private inaugura la nuova sede di Varano de' Melegari

Banca Generali Private accelera in Emilia allargando la propria presenza nella provincia di Parma con una nuova sede per i suoi private banker a Varano de’ Melegari. Oggi si alza il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza private per le famiglie del territorio nei locali di via Martiri della Libertà 127.

“Siamo felici di rafforzare la nostra presenza a Parma e provincia con una nuova sede a Varano de’ Melegari, all’interno di una comunità in cui la richiesta di protezione patrimoniale da parte delle famiglie è molto forte. Lo sviluppo della pandemia e la conseguente crisi che stiamo vivendo hanno generato un forte senso di incertezza che vogliamo superare attraverso le competenze dei nostri professionisti. Crediamo inoltre che l’inaugurazione di una nuova sede in un momento storico come quello attuale sia un forte segnale verso la ripartenza di cui il nostro Paese ha forte bisogno” ha commentato Alessandro Mauri, Area Manager di Banca Generali Private in Emilia-Romagna, Toscana e bassa Lombardia.

La nuova sede di Banca Generali Private sorge all’interno di uno stabile completamente rinnovato. A Parma e provincia Banca Generali è presente con un team di 42 private banker di grande esperienza ai vertici del mercato per competenza e professionalità. Le masse gestite nella zona sono cresciute del 20% negli ultimi 2 anni. Con il nuovo ufficio di Varano de’ Melegari, sale a 20 il numero di sedi di Banca Generali Private in Emilia-Romagna: Argenta, Bologna, Carpi, Castel Maggiore, Cesena, Correggio, Faenza, Ferrara, Forlì, Langhirano, Lugo, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione, Rimini e Sassuolo.