I Giovani dell'Ascom in Dallara: visita all'azienda e guida virtuale della Dallara Stradale - Foto

Piloti del loro futuro, guidati da passione e desiderio di dare sempre il massimo, come in una perfetta gara automobilistica: sono stati i giovani imprenditori under 42 i protagonisti dell’evento “Drive the Future”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Ascom Parma, che lo scorso giovedì ha riunito una nutrita platea di professionisti nella sede della Dallara Academy, per una serata dedicata all’importanza della formazione nella crescita e nello sviluppo delle proprie capacità imprenditoriali. Un’occasione unica di confronto, in cui sono intervenuti i membri del Consiglio del Gruppo e personalità di spicco del mondo Dallara, per conoscere una delle aziende più famose al mondo, condividendo insieme il modo di fare impresa e il valore della formazione in un’ottica di crescita professionale.

Ad aprire i lavori e accogliere i presenti sono stati Giordano Manfredi, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Ascom, e Valentina Orlando, vicepresidente, cui è seguito l’intervento dell’ingegner Davide Seletti, ceo Dallara Compositi, per un focus sulla realtà del Dallara Group e sulle tecnologie innovative implementate dall’azienda.

“È davvero un onore poter conoscere da vicino la storia di una delle aziende più importanti a livello internazionale che fonda le sue radici proprio nel nostro territorio – ha affermato Giordano Manfredi -. Con l’appuntamento “Drive the Future”, dopo un lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria, abbiamo finalmente ridato il via al nostro roadshow di incontri itineranti, iniziati nel 2019, con l’obiettivo di scoprire altre realtà imprenditoriali e farci contaminare da esperienze positive.” “ La serata infatti – ha aggiunto Valentina Orlando - è stata la perfetta occasione per incontrare e conoscere altri giovani imprenditori, ma anche un momento altamente formativo, grazie al quale abbiamo potuto apprendere come impegno e passione siano fondamentali nello sviluppo del proprio percorso imprenditoriale. Fare cultura d’impresa è la nostra missione e l’evento “Drive the Future” rispecchia perfettamente la filosofia del nostro Gruppo Giovani Imprenditori che vuole essere un laboratorio di idee, un luogo per confrontarci, per unire le nostre conoscenze e proporre momenti di dibattito e scambio culturale.”

A fine serata, oltre a un tour esclusivo della Dallara Factory, gli imprenditori hanno anche avuto l’opportunità di provare le postazioni di simulazione E-Sports, vivendo l’emozione di gareggiare virtualmente con la Dallara Stradale sulla pista di Varano Melegari.