Varsi: interruzione sulla provinciale di Pessola dal 24 al 28 maggio

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà interrotto il transito a tutti i mezzi e le persone sulla strada provinciale 112 di Pessola in località Pessola - bivio località Cà Uccellaia, in Comune di Varsi dalle ore 8 di lunedì 24 maggio alle ore 18 di venerdì 28 maggio 2021 e comunque fino al termine delle opere.

La misura si è resa necessaria per consentire i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del reticolo scolante e rifacimento dell’ attraversamento stradale sul rio Fontanelle, dato che non è possibile procedere alla realizzazione di tali opere in presenza di traffico veicolare.

Il traffico verrà deviato sulle Sp 28 “di Varsi” e Sp. 42 del Mozzola mediante l’installazione di regolamentare segnaletica.