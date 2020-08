Rapina in abitazione, questa mattina, in pieno centro a Zibello. I ladri hanno tenuto in ostaggio una casalinga per alcuni interminabili minuti procurandole anche escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Polesine Zibello e di Roccabianca. Per la donna sono state necessarie anche le cure mediche. Se la caverà in pochi giorni ma purtroppo le resterà il grande spavento subito. Maggiori particolari e dettagli sulla Gazzetta in edicola domani.



