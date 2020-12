Allagato il campo sportivo di Zibello

Si era allagato soltanto con le piene del Po del 1994 e del 2000. Questa volta il Grande fiume non c'entra. Lo storico campo sportivo di Zibello, situato in golena di Po, è stato parzialmente allagato a causa del maltempo e delle piene che hanno interessato i canali Avalli e Diversivo di Busseto. Non era mai accaduto prima ed ora sono in tanti, nel borgo della Bassa, a chiedere maggiore attenzione e urgenti manutenzioni al fine di evitare il ripetersi di questi fatti. p,p.