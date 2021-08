Arrestato per evasione un ragazzo honduregno da poco ai domiciliari

Ieri la Centrale Operativa dei carabinieri di Fidenza ha ricevuto una segnalazione da parte del coinquilino di un 22enne dell’Honduras, agli arresti domiciliari dal 3 agosto scorso in quanto sottoposto alla misura cautelare nell’ambito di una importante operazione che ha smantellato un sodalizio di spacciatori di nazionalità italiana, africana e latino-americana, che si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il comandante della stazione, avvisato del fatto, libero dal servizio, raggiungeva il richiedente che raccontava che il 22enne si era allontanato da casa senza dare spiegazioni.

Durante lo scambio d’informazioni, l’uomo ha ricevuto una telefonata, da una donna, che avvisava che l’evaso era a casa sua. Il militare, ha immediatamente raggiunto l’abitazione, distante poche centinaia di metri, fermando il ragazzo, condotto in caserma da una pattuglia arrivata in supporto. Lo stesso, in possesso di uno zaino con alcuni indumenti intimi e documenti di identità, era intenzionato a raggiungere Piacenza.

In considerazione che il 22enne è stato trovato nella flagranza del reato è stato arrestato per evasione e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Fidenza .