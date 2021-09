"Spegnete il motore quando parcheggiate": e a Zibello spunta il segnale stradale creativo

Inventiva e simpatia non mancano all’edicola e tabaccheria Calumet di piazza Garibaldi, a Zibello.

Un nuovo segnale stradale, al momento rudimentale, ma che potrebbe diventare virale, è stato coniato ed è di indubbio valore ambientale (oltre che civico). Un segnale di divieto che invita i cittadini a spegnere le auto quando posteggiano davanti all’attività commerciale.

Da sempre è diffusa l’abitudine, in diverse persone di lasciare accesi i motori, vuoi per la fretta o per superficialità, disperdendo smog e, quindi, inquinando, l’ambiente. Da qui l’idea dei titolari dell’edicola tabaccheria, dopo altri simpatici e originali cartelli realizzati in passato, spesso in rigoroso vernacolo, di coniare questo nuovo segnale.

Del quale, aggiungiamo noi, si dovrebbe e si potrebbe far senza se la gente utilizzasse meno la fretta e di più il cervello. Ma, purtroppo, l’educazione e il senso civico di molti lasciano a desiderare.

p.p.