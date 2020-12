Una lettrice del Lubiana ci scrive lamentando la poca attenzione per gli animali nel quartiere:

"In mezzo a tanti regolamenti e novità annunciate - scrive la lettrice - dall'assessorato competente in tema di benessere animale (compreso il cimitero.... idea d'alto valore civile ma con il benessere terreno dei nostri amici ci azzecca poco), chi abita con il suo cane nel quartiere Lubiana ritiene che bisognerebbe iniziare dagli obiettivi minimi. LEGGI: bisogni primari. Come la possibilità di bere un sorso d'acqua (possibilmente non quella di luride pozzanghere).

Possibile che nell'area cani (ridotta a una fangaia 10 mesi su 12) l'unica soluzione escogitata per il rubinetto della fontanella, rotto e gocciolante da mesi, sia stata quella di toglierlo completamente? Tanto è inverno, qualcuno penserà. Notizia: i cani bevono anche d'inverno".