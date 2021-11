La 27^ castagnata ha inaugurato il nuovo parco giochi nel nome di Vincenzo Frontera e Fabio Vettori

Come da tradizione: profumo di castagne sopra le braci e torta fritta a gonfiarsi leggera, grazie ai tanti volontari del Circolo Anspi Crocetta, nella domenica che ha invitato le famiglie del quartiere a ritrovarsi nell'appuntamento della stagione autunnale. La 27^ edizione della Castagnata della Parrocchia del Buon Pastore è stata speciale.

Non solo perchè la prima dopo l'interruzione causata dalla pandemia, ma anche significativo momento di memoria e ripartenza. Una giornata che farà parte della storia del quartiere e della comunità. Il Direttivo del Circolo Anspi l'ha preparata per mesi con l'intento di ricordare due consiglieri mancati di recenti, a pochi mesi l'uno dall'altro, e creare occasioni di gioco e socializzazione per i bimbi che per tanti mesi hanno visto la loro vita limitata dalle rigide regole del lockdown. Grazie al sostegno della Fondazione Cariparma che ha generosamente sostenuto il progetto e all'attività di tanti parrocchiani e abitanti della Crocetta Don Nando Bonati ha potuto, in questa domenica di ripartenza, tagliare il nastro di un parco giochi completamente rinnovato. Alla presenza dei famigliari e con una sentita una preghiera di benedizione l'area bimbi della parrocchia è stata intitolata a Vincenzo Frontera, uno dei medici italiani morti a causa del Covid e Fabio Vettori, scomparso, anche lui prematuramente, dopo aver combattuto a testa alta una grave malattia. Vincenzo e Fabio danno il loro nome ad un luogo di futuro e di gioia, ricordati per aver lasciato nella comunità il ricordo di un impegno vivo, di una vita, troppo breve, ma vissuta interamente nel segno dei valori della famiglia, del volontariato, della cura della propria comunità, della gioia dello stare insieme.