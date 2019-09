Udinese-Parma 1-1, secondo tempo

Il Parma parte deciso nella ripresa, riversandosi nella metà campo dell'Udinese. Nessun cambio operato da D'Aversa

Primo tempo - Ammonito Grassi al 5' per fallo su De Paul. Ma nel momento migliore dei Crociati, che comandano a centrocampo, arriva un contropiede micidiale dell'Udinese: al 16' Lasagna dopo una lunga cavalcata infila Sepe con un gran sinistro festeggiando così la convocazione in nazionale. Per i gialloblù, fino a quel momento più propositivi, è una doccia fredda. Ma non finisce qui: doppio miracolo di Sepe al 20': suoi due interventi decisivi di nuovo su Lasagna e poi su De Paul.

Gli uomini di D'Aversa continuano a condurre le danze ma il possesso palla è sterile e l'Udinese è abilissima nel gestire in contropiede. Al 25' ci prova Gervinho da fuori area, ma tira alto. Aumenta la pressione dei Crociati che però si espongono ai friulani, al 29' è Nestorovski di testa a sfiorare il raddoppio. L'Udinese crescendo e quando sembra poter controllare la partita il Parma - nonostante un Hernani poco incisivo e Inglese evanescente - trova il pareggio Al 43' il solito Gervinho si accende: servito in velocità da Kulusevski entra in area e segna con la complicità del portiere dell'Udinese Musso. 1-1, primo gol del Parma in campionato

Barillà ai microfoni di Dazn all'intervallo: "Stiamo verticalizzando poco, dobbiamo cercare di più gli attaccanti"

Nella formazione del Parma qualche novità rispetto alle previsioni della vigilia: a centrocampo fuori Brugman (i tre sono Hernani, Barillà e Grasso), in attacco con Inglese e Gervinho non c'è Karamoh ma Kulusevski. Confermata la difesa: Gagliolo, Bruno Alves, Iacoponi e Laurini.