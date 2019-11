Parma beffato a tempo scaduto: Dzemaili segna il 2-2

Beffa clamorosa per il Parma al Dallara, dove i crociati avevano già pregustato un meritato successo dopo i gol di Kulusevski e Iacoponi (in mezzo la rete di Palacio). L'arbitro prima concede 4' di recupero, poi ne fa giocare un 5' e proprio all'ultimo secondo, su corner dalla sinistra, l'ex di turno Dzemaili con uno splendido tiro di collo pieno al volo segna il pareggio. 2-2 e tanto amaro in bocca per il Parma.

Lo schema schierato da D'Aversa è un 5-2-3 con Kucka che gioca in attacco. Il Parma parte forte e si proietta subito in attacco, dove Iacoponi va subito al tiro e poi viene pescato in fuorigioco. Poi Kulusevski, su schema da calcio di punizione, viene fermato in area al momento del tiro. Verso il quarto d'ora di gioco però il Bologna aumenta il ritmo di gioco e alza il baricentro, pur senza arrivare alla conclusione in porta. Ma a passare in vantaggio, al 17', è il Parma, Dopo un'azione prolungata la palla arriva a Kulusevski che da posizione defilata, fuori dall'area di rigore, lascia partire un gran tiro che si infila nell'angolo opposto per l'1-0, E solo due minuti dopo il Parma sciupa il raddoppio dopo il doppio scambio Sprocati-Kulusevsi: la conclusione di Sprocati viene deviata in corner. Al 26' il contropiede è invece del Bologna e Orsolini va al tiro in area ma trova prontissimo Sepe che salva miracolosamente in angolo. Al 38' Abisso ammonisce Tomiyasu per un colpo col gomito alla testa di Kucka. Subbito dopo il giallo è per Gagliolo. Al 39' ancora una grande parata di Sepe sul gran tiro dalla distanza di Dzemaili. Sul successivo corner arriva il gol di Palacio che pareggia i conti: 1-1. Così si chiude il primo tempo.

In apertura di ripresa ottima iniziativa di Kucka che va a colpire di testa un cross dalla destra: palla appena sopra la traversa. Al 62' Kulusevlski ancora protagonista ma stavolta è sfortunato, perché il suo grandissimo sinistro colpisce in pieno il palo che gli nega la gioia della doppietta. Due minuti dopo ancora un'azione travolgente di Kulusevski che serve un assist a Darmian, ma questi scivola e sbaglia il tiro. Sul cambio di campo è invece il Bologna a farsi molto pericoloso e il tiro di Orsolini finisce a lato.

Anche in questo secondo tempo la partita è molto bella e avvincente.

Il Parma firma il raddoppio al 71': grande progressione di Iacoponi che imposta l'azione e poi va a ricevere in area l'assist di Kucka e a trafiggere il portiere: 2-1 per il Parma.

D'Aversa cambia l'ammonito Barillà con Grassi, che appena entrato si becca un giallo anche lui.

Quattro i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Ma ne fa giocare cinque e proprio all'ultimo secondo Dzemaili con un grandissimo tiro al volo segna il 2-2. Veramente una beffa per il Parma.

RISULTATI

IERI: Atalanta - Juventus 1-3 Milan - Napoli 1-1 Torino - Inter 0-3 OGGI: Bologna - Parma 2-2 Roma - Brescia Sassuolo - Lazio Verona - Fiorentina Sampdoria - Udinese (ore 18) Lecce - Cagliari (ore 20.45) Spal - Genoa (25/11, ore 20.45)

CLASSIFICA

Juventus 35, Inter 34, Lazio 24, Cagliari 24, Atalanta 22 , Roma 22, Napoli 20, Parma 18, Fiorentina 16, Verona 15, Torino 14, Milan 14, Udinese 14, Sassuolo 13, Bologna 13, Lecce 10, Genoa 9, Sampdoria 9, Spal 8, Brescia 7