D'Aversa: Peccato, ci servirà da lezione

"Sotto l’aspetto del possesso hanno fatto meglio loro ma per le occasioni da gol meritavamo più noi. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi per l’ottima partita, peccato per il calcio d’angolo concesso nel finale: ci servirà da lezione per portare a casa la vittoria in futuro". Questo il rammarico di Roberto D’Aversa dopo il 2-2 incassato dal suo Parma nel derby emiliano contro il Bologna all’ultimo minuto di recupero. "Oltre alle ripartenze ci sono state tante azioni manovrate in cui abbiamo peccato nella finalizzazione - ha proseguito il tecnico gialloblu, ponendo l’accento sull'ennesima grande prestazione di Kulusevski - Ha sempre avuto personalità, adesso dobbiamo essere bravi noi nella gestione di un classe 2000 con l’interessamento delle big e le presenze nella nazionale maggiore. E’ un ragazzo intelligente, è difficile arrivare ma lo è ancor di più restare a questi livelli: lui ha ancora ampi margini di miglioramento".

