Daspo per 9 ultrà del Parma, i Boys: 15' di silenzio contro il Milan

Ben nove daspo per altrettanti tifosi del Parma relativi alla trasferta di Ferrara (del 5 ottobre) contro la Spal. Mano pesante del giudice per altrettanti tifosi crociati. Nessun contatto, all'epoca, tra le tifoserie, se non alcuni "presidi" da parte dei tifosi biancazzurri per impedire che i tifosi crociati (800 circa in tutto) raggiungessero il cuore del Mazza. Ma per l'emissione del daspo basta l'intenzionalità. Quindi nove supporters crociati sono stati colpiti dal provvedimento. Da qui nasce la protesta dei Boys, per domenica, nella gara interna contro il Milan: 15 minuti di silenzio. Un invito, attraverso un comuinicato, rivolto agli altri tifosi del Tardini.

Il comunicato

"15 minuti di silenzio. 15 minuti di sciopero del tifo. 15 minuti per pensare a 9 diffide, arrivate per il non fatto di Ferrara. Perché di questo stiamo parlando. Di un non fatto. Nulla è accaduto. Zero schiaffi. Zero spintoni. Zero di zero. Nulla. Come già accaduto neanche due mesi fa, ci troviamo a commentare dei provvedimenti inibitori nei confronti di intenzioni o presunte tali. Ed anche in questo caso, sono stati colpiti ragazzi del gruppo, ragazzi che portano avanti la curva, ragazzi che vedete tutte le partite su quei gradoni. Sono gli stessi ragazzi che organizzano le trasferte, preparano le coreografie e coordinano il tifo in curva. Quei ragazzi di cui probabilmente non conoscete il nome, ma avete visto in casa ed in trasferta, che avete visto sbattersi per rendere grande la nostra casa, la curva nord Matteo Bagnaresi, che avete visto emozionarsi in quei novanta minuti. Per tutto questo e non solo, oggi per 15 minuti non tiferemo. Vi chiediamo di fare altrettanto. Vi chiediamo rispettare la nostra decisione. Vi chiediamo di essere curva nord Matteo Bagnaresi".