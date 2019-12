"Oggi abbiamo fatto molto bene e sono contento per aver portato a casa una vittoria importante, contro una squadra difficile, dopo un periodo non semplice". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Sky Sport, dopo la vittoria ottenuta contro il Parma al Tardini, per 1-0. "Adesso dobbiamo essere realisti e restare concentrati perchè con questa vittoria non abbiamo cancellato il brutto momento vissuto. Mancano tre gare prima della sosta di Natale - ha poi continuato Pioli - e dobbiamo migliorarci, perchè il Milan non può restare nella posizione di classifica che occupa". Il tecnico rossonero poi ha elogiato la prova della sua squadra. "I miei ragazzi stanno mostrando un atteggiamento molto buono e questa è la cosa che mi convince di più. Il gruppo ha grande voglia di aiutarsi e di venir fuori da una situazione difficile. L'atteggiamento è quello giusto ma noi adesso dobbiamo concentrarci sulla partita col Bologna", ha spiegato Pioli.

Chiamato ad analizzare il momento negativo attraversato da Piatek, Pioli ha detto: "A lui manca il gol ed è giusto che sia così perchè è un professionista e vuole sempre dare il suo meglio. Piatek ha il giusto atteggiamento e deve continuare a lavorare". Prima di andar via, l’allenatore milanista risponde così sul possibile ingaggio di Ibrahimovic nella prossima sessione di mercato. "Non so nulla. L’unica cosa che mi importa è chiudere bene il 2019", ha precisato Pioli.

