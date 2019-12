La formazione del Parma

Sepe, Iacoponi, Hernani, Cornelius, Barillà, Bruno Alves, Gervinho, Gagliolo, Kucka, Darmian, Kulusevski.

In panchina : Colombi, Alastra, Dermaku, Grassi, Brugman, Laurini, Scozzarella, Adorante, Sprocati, Pezzella.

CLASSIFICA

INTER 38

JUVENTUS 36

LAZIO 33

ROMA 29

CAGLIARI 29

ATALANTA 28

NAPOLI 21

TORINO 20

PARMA 18

VERONA 18

MILAN 17

BOLOGNA 16

FIORENTINA 16

SASSUOLO 15

UDINESE 15

LECCE 15

SAMPDORIA 12

GENOA 11

BRESCIA 10

SPAL 9

LE PARTITE

VENERDÌ

INTER-ROMA 0-0

IERI

ATALANTA-VERONA 3-2

UDINESE-NAPOLI 1-1

LAZIO-JUVENTUS 3-1

OGGI

LECCE-GENOA 2-2

SPAL-BRESCIA 0-1

SASSUOLO-CAGLIARI 2-2

TORINO-FIORENTINA 2-1

SAMPDORIA-PARMA ore 18

BOLOGNA-MILAN ore 20,45

La presentazione della partita

di Paolo Grossi

Il successo di giovedì sera in Coppa contro il Frosinone è arrivato con un un gol costruito e realizzato su rigore in pieno recupero. E così ha rappresentato, oltre che il viatico ad una bella sfida secca contro la Roma, un piccolo riscatto da parte di una squadra che nelle due partite precedenti aveva invece buttato via prima due punti con il Bologna poi un altro con il Milan proprio nelle battute finali.

Diciamo però, innanzitutto, che il Parma anche quest'anno sta viaggiando sul filo dei suoi limiti. La raffica di infortuni che ha praticamente azzerato l'attacco dopo aver messo ko, a rotazione, Laurini, Alves, Grassi e Scozzarella, poteva stendere un toro. Il Parma ha pagato dazio, certo, e non poteva essere altrimenti, ma piazzando alcuni colpacci come i successi con Torino e Roma, ha dato una veste importante alla sua classifica.

D'Aversa ormai s'è abituato a fare miracoli e soprattutto a fare di necessità virtù. Ora però bisogna stare attenti a non abituarsi a fare buon viso di fronte ai rovesci. Finali come quelli vissuti con Bologna e Milan possono e devono solo lasciare rabbia e un surplus di carica agonistica. Sarebbe deleterio andare a spigolare nella prestazione gli aspetti positivi che pure, specie al Dall'Ara, ci sono stati. Di queste gare bisogna ricordare la bruciante delusione, le disattenzioni letali, anche il pizzico di sfortuna, se vogliamo, perché diventino carburante per sfide come quella di oggi.

La Samp vale più della sua classifica. S'è trovata ad attraversare un incantesimo negativo in coincidenza con il tira e molla della (mancata) cessione del club. A Parma abbiamo ricordi abbastanza freschi d di come queste situazioni possano, più o meno subliminalmente, finire per incidere sulle vicende del campo. Eppure basta leggere la formazione dei blucerchiati per capire le loro potenzialità e capire che ogni partita è buona perché possano esplodere. Ramirez, Gabbiadini e Quagliarella costituiscono un trio offensivo di tutto rispetto. Nell'amichevole dello scorso agosto a Tardini avevamo assai apprezzato anche Vieira, uomo di corsa e sostanza in mezzo al campo, ma pure Ekdal e Jankto hanno peso ed esperienza. Il portiere Audero lo abbiamo incrociato in tempi recenti nelle file del Venezia. Per una volta troviamo un'avversaria che ha più cerotti (cioè assenze) di noi. E magari non ha voglia di forzare certi rientri dato che la gara successiva sarà il derby con il Genoa.

D'Aversa ha convocato anche Scozzarella e Cornelius ma il play è inutilizzabile mentre il danese potrebbe fare uno scampolo in caso di bisogno. C'è invece Gervinho, il centravanti dovrebbe farlo ancora Kucka, con Brugman e Hernani ad alternarsi in regia davanti alla difesa. Servirà una grande partita per fare punti oggi, ma il Parma ha autostima e può permettersi un certo coraggio con cui esaltare le proprie caratteristiche.