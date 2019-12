D'Aversa: 'Grande primo tempo, ma dovevamo chiuderla'

"Quello che hanno fatto questi ragazzi è tutto guadagnato sul campo. Non era facile vincere qui al San Paolo". Queste le dichiarazioni di Roberto D’Aversa nel post partita di Napoli-Parma 1-2, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Vantaggio di Kulusevski nel primo tempo, poi il pari di Milik e infine il gol decisivo nel finale di gara di Gervinho: "Nel primo tempo abbiamo avuto tre palle clamorose e non siamo riusciti ad arrotondare il risultato, dopodiché abbiamo dato entusiasmo al Napoli - ha spiegato D’Aversa ai microfoni di Sky - Ma nel finale siamo riusciti a trovare delle energie e grazie a Kulusevski e Gervinho abbiamo preso i tre punti". Poi entrando nel merito della gara: "Quando si fanno dei risultati è sempre merito della squadra, non solamente di chi segna. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene nella gestione della palla e dovevamo essere più decisi nel chiudere la partita. Nel secondo potevamo fare meglio ma vanno fatti i complimenti a questi ragazzi".

