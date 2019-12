Napoli-Parma, si gioca. Slitta il fischio d'inizio: in campo alle 18.30

«La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli - Parma, in programma oggi allo stadio S. Paolo, avra» inizio alle 18.30 anzichè alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00». Così in una nota del Calcio Napoli.

Il Comune di Napoli ha chiesto di spostare l’apertura dei cancelli dello stadio San Paolo per la necessità di completare tutti i controlli sui cupolini della copertura dello stadio, eliminando le strutture che evidenziano dei pericoli di caduta.