Domani Parma-Brescia. D'Aversa: 'Voglio un risultato pieno'

"Domani, nonostante le assenze, deve prevalere la voglia di portare a casa il risultato". Così l’allenatore dei ducali, Roberto D’Aversa, alla vigilia di Parma-Brescia. "Oggi Kucka si è allenato con la squadra. Numericamente siamo gli stessi di Napoli, entra Juraj ed esce Cornelius. Domani però sarà una gara più difficile rispetto a quella di sabato scorso", ha aggiunto l’allenatore del Parma. "Non ci facciamo influenzare dai risultati o dall’avversario, lavoriamo sempre sul quotidiano, per poi riportarlo in gara. Questa è una piazza ambiziosa, vincere a Napoli è stato gratificante, per tutti. C'è una certa maturità da parte degli attaccanti in fase difensiva, anche questo è molto importante. Se vogliamo concludere questo periodo in maniera straordinaria, dobbiamo avere contro il Brescia la stessa voglia vista in campo contro Sampdoria e Napoli", ha puntualizzato D’Aversa.

"Se si analizzano i punti del Brescia, 9 su 13 sono stati conseguiti in trasferta. Non deve esserci un clima natalizio o di celebrazione ma deve esserci il clima giusto, come quello visto contro la Fiorentina l’anno scorso. Hernani è un giocatore importante, calcia in maniera incisiva e determinata. E’ cresciuto velocemente ma può fare ancora di più, viste le qualità che ha", ha detto ancora il tecnico del Parma. "La squadra ha sempre margini di maturità. Domani dobbiamo fare di tutto per portare a casa un risultato pieno. Non possiamo mai recriminare sull'impegno o sul rispetto della squadra avversaria. I risultati che stiamo ottenendo sono frutto del lavoro che stiamo facendo. Guai a pensare che il Brescia sia una squadra inferiore a noi, neanche sulla carta lo è", ha concluso D’Aversa.

