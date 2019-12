Parma-Brescia 0-0

Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni. Al 47' punizione per il Brescia dai 30 metri: buono schema ma nulla di fatto. Gran sgroppata di Gervinho al 50' ma non c'è spazio per il cross. Al 51' terzo angolo della partita per i crociati. Problema a una coscia per Gervinho, D'Aversa deve sostituirlo con Grassi, rinforzando il centrocampo. E' il Brescia a rendersi complessivamente più pericoloso.la squadra di Corini è brava a contenere le manovre del Parma. Siamo al 60', è il momento di Balotelli (al posto di Donnarumma).

1 di 11

Primo tempo - Al Tardini la prima chance è per il Brescia dopo appena un minuto, poi il Parma prende in mano le operazioni. Primo affondo del Parma con Gervinho al 4', calcio d'angolo. Il pressing del Parma sale e il Brescia è schiacciato nella propria metà campo ma i gialloblù costruiscono poco. La partita non regala grandi emozioni dopo 20' senza vere occasioni da rete. Al 21' la prima palla gol: Gervinho scaglia un gran destro nell'angolo dal limite dell'area ma è bravissimo Joronen a deviare.

La partita si infiamma all'improvviso: al 27' Kulusevski e Gagliolo sfiorano il gol nel giro di pochi secondi! Entrambi tirano da dentro l'area ma la difesa del Brescia riesce a salvarsi in angolo. Sul ribaltamento di fronte Sepe si trova superato dal pallone e il Brescia si mangia un gol clamorosamente: Donnarumma riesce a tirare fuori a porta vuota. La partita diventa più sdpigolosa, Hernani ci prova da fuori area, gran bel tiro ma finisce fuori di poco. Il Brescia non resta a guardare e crea una buona occasione al 36'. Il gioco resta spezzettato e latitano le idee a centrocampo. D'Aversa sposta Gervinho (fin qui opaco) a destra. Al 42' punizione per il Parma dal limite dell'area dopo che Chancellor tocca Sprocati: tira Bruno Alves, ma calcia alto sulla traversa. Finisce qui il primo tempo

La formazione dei crociati: Sepe, Dermian, Iacopono, Bruno Alves, gagliolo, Brugman, Hernani, Barillà, Gervinho, Kulusevski, Sprocati

Secondo tempo

LE PARTITE

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

FIORENTINA-ROMA 1-4

UDINESE-CAGLIARI 2-1

INTER-GENOA 4-0

TORINO-SPAL 1-2

OGGI

ATALANTA-MILAN 5-0

LECCE-BOLOGNA ore15

PARMA-BRESCIA

SASSUOLO-NAPOLI ore20,45

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO

LAZIO-VERONA ore20,45



CLASSIFICA SERIE A

JUVENTUS 42

INTER 42

LAZIO* 36

ROMA 35

ATALANTA 31

CAGLIARI 29

PARMA 24

NAPOLI 21

TORINO 21

MILAN 21

BOLOGNA 19

SASSUOLO 19

VERONA* 19

FIORENTINA 17

LECCE 15

SAMPDORIA 15

UDINESE 15

BRESCIA 13

SPAL 12

GENOA 11

*Una gara in meno