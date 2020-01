E' tutto vero, visite mediche per Kulusevski alla Juve (ma chiuderebbe il campionato al Parma)

In attesa della firma e che venga definito il suo futuro per la seconda parte della stagione, visite mediche per Dejan Kulusevski. Il giocatore svedese da stamane è al J-Medical di Torino e prima di fare il suo ingresso nella struttura della Juventus è stato accolto dai tifosi bianconeri. I campioni d’Italia hanno acquistato il cartellino del giocatore dell’Atalanta, ma Kulusevski dovrebbe chiudere il campionato al Parma per poi mettersi a disposizione di Maurizio Sarri a partire dalla prossima stagione.