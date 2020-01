Parma-Roma di Coppa Italia: quando e dove acquistare i biglietti

Il Parma Calcio comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei titoli di ingresso dello stadio Ennio Tardini per la partita degli Ottavi di Finale di Coppa Italia (gara unica) contro la Roma, in programma giovedì 16 gennaio (fischio di inizio: ore 21:15). Si tratta di un evento non compreso nell’abbonamento stagionale al Tardini per gli incontri di Serie A Tim 2019/2020 della squadra Crociata. La vendita dei biglietti avverrà in fasi differenti, con un listino diverso per ognuna di esse.

DAL 2 AL 12 GENNAIO: PRELAZIONE ABBONATI

Sul circuito Ticketone, sia on line (cliccare qui) con modalità print@home che nei punti vendita fisici-ricevitorie (cliccare qui per individuarli), dalle ore 10 di giovedì 2 gennaio alle ore 24 di domenica 12 gennaio la vendita dei tagliandi é riservata ESCLUSIVAMENTE agli abbonati alle partite del Parma Calcio di Serie A Tim 2019/2020 allo stadio Tardini, i quali potranno acquistarli in prelazione a un prezzo più basso e, in tutti i settori di Tribuna, garantirsi il loro abituale posto.

Questo il listino:

Tribuna Centrale Petitiot 60 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Laterale Petitot 40 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Laterale Ovest 30 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Est 25 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Curva Nord 15 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Si precisa che, nell’occasione: esiste solo la riduzione Under 14 (non sono stabilite le riduzioni Donne, Over 65 e Under 18); gli abbonamenti stagionali di servizio, omaggio e sponsor sono validi; un titolare di abbonamento non può prestare ad altra persona non abbonata il proprio titolo stagionale per comprare il biglietto a prezzo agevolato.

Per poter usufruire dei vantaggi della prelazione, ogni abbonato potrà acquistare il titolo di ingresso per Parma-Roma di Coppa Italia on line inserendo nel sistema le credenziali personali della propria Fidelity Card (il numero di Fidelity Card e il rispettivo Pin), mentre nei punti vendita fisici-ricevitorie esibendo la propria Fidelity Card e il proprio segnaposto.

DAL 13 GENNAIO AL 15 GENNAIO: PREVENDITA

Da lunedì 13 gennaio a mercoledì 15 gennaio, sempre sul circuito Ticketone sia on line (cliccare qui) con modalità print@home che nei punti vendita fisici-ricevitorie (cliccare qui per individuarli) la prevendita dei biglietti sarà libera, aperta a tutti, con questo listino prezzi:

Tribuna Centrale Petitot 70 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Laterale Petitot 50 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Laterale Ovest 40 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Est 30 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Curva Nord 20 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Si precisa che, in questa fase, i tagliandi di Curva Nord sono disponibili soltanto nei punti vendita fisici-ricevitorie di Parma e provincia.

VENDITA GIORNO GARA: PREZZI MAGGIORATI

Giovedì 16 gennaio, giorno della partita, i titoli di ingresso potranno essere acquistati, sia nei punti vendita fisici-ricevitorie del circuito Ticketone (cliccare qui per individuarli) che ai botteghini dello stadio Tardini, ai seguenti prezzi maggiorati:

Tribuna Centrale Petitot 100 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Laterale Petitot 60 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Laterale Ovest 50 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Tribuna Est 40 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Curva Nord 25 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro)

Si invitano i tifosi ad acquistare i biglietti nelle fasi di prelazione abbonati e di prevendita, al fine di evitare code ai botteghini il giorno della gara.

BIGLIETTI SETTORE OSPITI

I titoli di ingresso del Settore Ospiti (capienza 3.800 posti) saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 2 gennaio alle ore 19 di mercoledì 15 gennaio esclusivamente nei punti vendita fisici-ricevitorie del circuito Ticketone (cliccare qui per individuarli) senza alcuna limitazione (non é necessaria la Fidelity Card della Roma neppure per i residenti nella regione Lazio, come stabilito dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n.01/2020) al prezzo di 25 Euro (Ridotto Under 14 5 Euro).

NUMERO MASSIMO BIGLIETTI ACQUISTABILI

In ogni fase di vendita dei titoli di ingresso, il numero massimo di biglietti acquistabili da una persona é sempre di quattro unità.

PUNTI VENDITA TICKETONE DI PARMA E PROVINCIA

Centro Coordinamento Parma Clubs, Stadio Ennio Tardini-Palazzina ‘Maria Luigia’ Piazzale Risorgimento (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19.

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Melody,,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Panorama Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D Parma Tel. 0521 235692

Tabaccheria Della Rocca, Via Emilio Lepido 1 Parma Tel. 0521 244366

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583

Tabaccheria Mille Idee, Via Garibaldi 69 San Secondo Parmense Tel. 0521 874236

ACCREDITAMENTO SETTORE DISABILI

I tifosi portatori di disabilità al 100% e i loro eventuali accompagnatori potranno richiedere l’accreditamento gratuito nel settore loro dedicato dello stadio Ennio Tardini, seguendo le consuete modalità (cliccare qui) con invio della domanda all’indirizzo mail del Supporters Liaison Officer (SLO) del Parma Calcio gsquarcia@parmacalcio1913.com da sabato 11 gennaio a lunedì 13 gennaio.