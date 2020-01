Parma con tre attaccanti in panchina, nessuno in campo

E' iniziata la sfida di Bergamo. Questi gli unidici scelti da D'Aversa per affrontare l'Atalanta: Sepe, Iacoponi, Grassi, Hernani, Barillà, Bruno Alves, Kucka, Darmian, Kulusevski, Sprocati, Pezzella. In panchina Colombi, Alastra, Dermaku, Inglese, Cornelius, Brugman, Laurini, Scozzarella, Siligardi, Adorante. Quindi nessun attaccante di ruolo in campo ma ben tre in panchina pronti a subentrare: Inglese, Cornelius e Siligardi.

Parma subito molto aggressivo e conquista il primo calcio d'angolo al 2'. Sull'intervento di Kucka c'è un rimpallo con palla sul fondo. E' Kulusevski il giocatore scelto da D'Aversa per fare la punta centrale, mentre Sprocati e Kucka agiscono ai suoi fianchi sulle fasce. Al 5' Sprocati ci prova con un tiro da fuori area che finisce a lato senza preoccupare Sportiello che sostituisce Gollini.