Parma, dopo il disastro di Bergamo arriva Kurtic

La prima operazione di mercato del Parma dovrebbe essere definita a ore: si tratta dell'acquisto del cartellino di Jasmin Kurtic, interno di centrocampo, nazionale sloveno che sta per compiere 31 anni. Lo portò in Italia il Palermo nel 2011, da allora ha vestito altre sei maglie: Varese, Sassuolo, Torino. Fiorentina, Atalanta, e Spal. E' a Ferrara dal 2018 ma ora il club estense pare disposto a mollarlo in cambio di circa 4 milioni, per poi reclutare Dabo dalla Fiorentina. L'accordo con il Parma ci sarebbe già da tempo.

(L'articolo completo di Paolo Grossi sulla Gazzetta di oggi)