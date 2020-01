Esordio per Kurtic, davanti ballottaggio Inglese-Cornelius

Al Parma mancano solo lo squalificato Barillà e il lungodegente Karamoh nell’elenco dei 22 convocati in vista della partita di lunedì sera al Tardini contro il Lecce. Regolarmente recuperato Iacoponi, che si è ripreso dalla borsite all’anca che lo aveva limitato nei giorni scorsi e che dovrebbe piazzarsi al centro della difesa accanto a capitan Bruno Alves (anche lui pienamente recuperato), con il ritorno di Gagliolo sulla fascia.

In mezzo al campo probabile esordio dal 1' del neoacquisto Kurtic, arrivato in settimana dalla Spal, mentre come già annunciato dal tecnico D’Aversa in conferenza, Gervinho, ancora non al 100%, partirà solamente dalla panchina. Spazio quindi nel tridente a Kucka, Kulusevski e a uno tra Inglese e Cornelius, entrambi abili e arruolabili (ma non al massimo), per i quali si prevede un ballottaggio e una possibile staffetta.