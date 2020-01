C'è il Lecce al Tardini alle 20.45: Parma, tre punti pesanti in palio

Quando in settimana abbiamo scritto che il ceffone di Bergamo poteva essere salutare avevamo in mente questa vigilia di Parma-Lecce. I pugliesi arrivano al Tardini in tono dimesso, con diverse defezioni e una classifica che li vede lottare punto a punto per la salvezza. E la contrapposizione con squadre in queste situazioni negli ultimi anni ha spesso spinto il Parma a dare il peggio di sé, tant'è che già lo scorso anno avevano parlato di «sindrome del buon samaritano». Ancona, Pro Vercelli, Entella, Cesena, Spal sono ancora sassolini nella scarpa dei ricordi. Evidentemente avversari «disagiati» non stimolano nei crociati l'intensità, la determinazione che a loro volta si trasformano il reattività e fame di punti.

Ecco allora che il bruciante rovescio di Bergamo in questo senso diventa invece carburante prezioso perché aggiungerà nell'atteggiamento dei crociati una certa voglia di riscattare la débacle. Ci saranno meno rischi, speriamo e ne siamo quasi certi, che la squadra sbagli l'approccio alla gara.



RECUPERI PARZIALI

D'Aversa in questa occasione recupera diversi elementi ma in molti casi, eccezion fatta per Gagliolo che a Bergamo era squalificato, sono recuperi parziali. Nel senso che Inglese e Cornelius non hanno certo 90 minuti delle gambe. Bobby-gol anzi a Bergamo è parso molto circospetto, quasi titubante di fronte all'eventualità di un contrasto. Si è sempre liberato di prima della palla a costo di cercare triangoli ad ampio raggio. Non è da scartare l'idea di una staffetta tra i due centravanti, tenendo conto anche del fatto che giovedì sera c'è la sfida di Coppa Italia con la Roma. Lo stesso Gervinnho andrà in panchina e verrà «rischiato» nella ripresa se ci sarà bisogno di fare gol, altrimenti niente. Scozzarella e Grassi devono pian piano trovare il ritmo di una gara intera, ritmo che per un centrocampista è diverso e più complesso che per altri.

VARIANTI

Ieri D'Aversa ha lasciato intendere che, complice il prezioso innesto di un elemento in ottimo stato di forma come Kurtic, potrebbe anche optare per assetto diverso dal 4-3-3. La parziale indisponibilità di Gervinho, che andrà in panchina, potrebbe così suggerire al tecnico di schierare la K3 (Kucka, Kulusevski e Kurtic) alle spalle del centravanti, con due giocatori, diciamo Hernani e Grassi (o Scozzarella), davanti alla difesa. Da valutare le condizioni di Iacoponi, ma uno che da quando il Parma è in serie A ha giocato tutte le partite difficilmente si farà fermare dalla borsite all'anca.

I CEROTTI DEL LECCE

L'infermeria dei salentini sembra quella di Collecchio qualche settimana fa. Per di più Lapadula potrà andare solo in panchina. Davanti al fantasista Mancosu giocheranno così Babacar e Falco, quest'ultimo a Trapani ai tempi in cui Faggiano vi faceva il diesse. Il tecnico Liverani potrebbe lanciare dall'inizio Deiola, che lo scorso anno disputò il girone di andata qui a Parma. Il Lecce ha fatto 11 dei suoi 15 punti in trasferta, e questo dato racconta da sé le sue caratteristiche,

SETTE GIORNI CALDI

Giovedì c'è Parma-Roma di Coppa Italia, domenica sera comincia il girone di ritorno con Juventus-Parma. D'Aversa però ha annunciato, e farà benissimo a fare così, di volersi concentrare, anche nel decidere la formazione, solo su questa partita. Perché vincere stasera vorrebbe dire fare un lungo, lunghissimo passo verso il vero e unico obiettivo della stagione, che è godersi un'altra annata in serie A.