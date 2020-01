'Caro biglietti', Stadium disertato: Boys and co. tombolata benefica domenica al Circolo del rugby

"PREZZI POPOLARI PER SETTORI POPOLATI" e l'ultimo "JUVENTUS PARMA 43€ È UN PREZZO IMMORALE....PREFERIAMO DONARE": continua la protesta del tifo organizzato crociato dopo il "boicottaggio" o, se volete, lo "sciopero" della trasferta di Napoli. La Juventus ha fissato il biglietto a 43 euro, per i Boys "una cifra decisamente troppo alta, fuori dalla portata per un settore popolare, un prezzo immorale verso chiunque, per un genitore che vorrebbe portare un figlio allo stadio, per una famiglia, per una compagnia di tifosi, per gli Ultras, per chi ama la propria squadra, per chi al giorno d'oggi crede ancora che allo stadio ci siano quei valori che nella vita di tutti i giorni oramai non si incontrano più...". Da tempo era nota la scelta di disertare anche la trasferta di Torino, allo "Stadium", domenica per Juve-Parma. Già in occasione del match interno con il Lecce erano stati raccolti fondi per l'Oncoematologia pediatrica. Mancava l'ufficialità, invece, per un'iniziativa proprio domenica. Insomma dove ritrovarsi e, appunto, fare beneficienza (volendo, ma è soggettivo, guardare o ascoltare la partita con la radio ndr). L'invito (Boys, Coordinamento e Dané) è per una tombolata benefica domenica 19 Gennaio dalle ore 19:30 nel Circolo del Rugby Parma in via Lago Verde (Quartiere Montanara).

© RIPRODUZIONE RISERVATA