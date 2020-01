D'Aversa dopo Parma-Roma: 'Partita equilibrata fino all'episodio del rigore'

Le parole "a caldo" di mister D'Aversa dopo Parma-Roma.



“Cosa è successo con Kolarov? Niente, parlavamo di una circostanza legata a due giocatori che stavano discutendo. Bisogna valutare il percorso di ogni singolo giocatore, Cornelius e Inglese rientrano entrambi da un infortunio, quindi sulle valutazioni delle partite bisogna tenere in considerazione anche quello che dice lo staff medico; l’unico giocatore che è rimasto fuori è stato Kulusevski, gli altri poi sono stati scelte obbligate. Penso che la partita fino all’episodio dello 0-2 sia stata abbastanza equilibrata, la Roma ha avuto più possesso palla ma su situazioni da palle gol non abbiamo subito tanto, considerando che sullo 0-1 Inglese ha avuto una occasione clamorosa per pareggiare”.