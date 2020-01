Juventus-Parma 0-0

Iniziata la partita all'Allianz Stadium tra Juventuse e Parma. Crociati in maglia gialloblù, subito in avanti i bianconeri. Primo tiro di Ramsay al 3', angolo. La Juve insiste, il Parma si difende con ordine nella propria metà campo, Kucka alleggerisce con un tentativo dalla distanza al 10'. Al 12' CR7 crossa per Ramsay, ma la Juve ancora non punge. Il baricentro del Parma resta molto basso. Rabiot a terra nella propria area dopo uno scontro con Gagliolo. I giallbolù cominiciano a farsi vedere nella metà campo bianconera

Formazioni Le formazioni ufficiali confermano le indiscrezioni della vigilia. Nella Juventus non ci sarà Higuain e il tridente offensivo sarà formato da Ramsey, Ronaldo e Dybala, mentre nel Parma l'undici scelto da D'Aversa è composto da Sepe in porta, Iacoponi e Alves difensori centrali, Darmian e Gagliolo sulle fasce; a centrocampo Hernani e Scozzarella con Kucka in mezzo. In avanti Inglese punta centrale supportato da Kulusevski e Kurtic.

RISULTATI

Lazio - Sampdoria 5-1; Sassuolo - Torino 2-1; Napoli - Fiorentina 0-2; Milan - Udinese 3-2; Bologna - Verona 1-1; Brescia - Cagliari 2-2; Lecce - Inter 1-1; Genoa - Roma 1-3; Juventus - Parma (ore 20.45); Atalanta - Spal (lunedì ore 20.45).

CLASSIFICA

Juventus 48 Inter 47 Lazio 45 Roma 38 Atalanta 35 Cagliari 30 Parma 28 Milan 28 Torino 27 Verona 26 Napoli 24 Fiorentina 24 Udinese 24 Bologna 24 Sassuolo 22 Sampdoria 19 Lecce 16 Brescia 15 Genoa 14 Spal 12