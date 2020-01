Tegola sul Parma, per Inglese 'lesione muscolare di alto grado'

Da due partite era in rosa e in campo, dopo l'infortunio contro il Genoa di ottobre, quando venne travolto dal rossoblù El Yamiq. Poi quel salto alla fine del primo tempo ieri sera contro la Juve. Nella conferenza post partita D’Aversa aveva detto che Inglese aveva sentito tirare il flessore durante lo stacco aereo. Oggi gli esami medici con un esito per niente positivo: "Roberto Inglese, in seguito al trauma subito ieri sera durante la gara contro la Juventus, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà eseguita una consulenza specialistica per la migliore scelta terapeutica".