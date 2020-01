C'è l'Udinese: il Parma con il tridente Kurtic-Cornelius-Kulusevski

Iniziata la partita Tardini con il match con l'Udinese. Questi gli undici scelti da D'Aversa:

Sepe, Iacoponi, Hernani, Cornelius, Kurtic, Scozzarella, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Darmian, Kulusevski. In panchina: Colombi, Alastra, Dermaku, Grassi, Brugman, Laurini, Siligardi, Sprocati, Pezzella.

Il Parma inizia la partita in maniera molto propositiva cercando di pungere mentre l'Udinese si difende con ordine nella propria metà campo. Nei primi dieci minuti, però, non si registrano conclusioni verso le porte difese da Sepe e Musso. se non una debole deviazione di Okaka in area piccola con la palla che finisce innocua tra le braccia di Sepe.

Al 10' sulla punizione calciata da Scozzarella, Cornelius svetta più in alto di tutti ma la sua deviazione di testa manda la palla sul fondo senza impensierire Musso. Al quarto d'ora ancora Okaka protagonista, stavolta con un colpo di testa in piena area di rigore dove sorprende Iacopooni e Alves anticipandoli. Per fortuna del Parma il suo colpo di testa finisce ampiamente sopra la traversa.

IL VANTAGGIO CROCIATO

Al 19' il Parma passa in vantaggio. Dopo un'insistita azione di attacco in area friulana, dopo un tiro rimpallato la palla si impenna e cade a campanile all'estremità di sinistra dell'area piccola dov'è appostato Gagliolo. Il terzino crociato e della nazionale svedese si coordina benissimo e lascia partire un sinistro al volo di collo pieno che manda la sfera ad insaccarsi alle spalle di Musso per l'1-0. Poco dopo l'Udinese reclama il calcio di rigore per un tocco con il braccio dello stesso Gagliolo sulla rovesciata di Okaka ma l'arbitro Sozza afferma subito che il braccio era attaccato al corpo e il Var gli dà ragione.