Pasquale Marino è il nuovo allenatore dell'Empoli

Salutato Roberto Muzzi, l’Empoli ufficializza il nuovo allenatore. La società azzurra infatti, come si legge sul sito ufficiale, ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Pasquale Marino. Il tecnico siciliano, che ebbe una breve e sfortunata parentesi alla guida del Parma in serie B, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e sarà affiancato da Massimo Mezzini, come allenatore in seconda, e da Mauro Franzetti, preparatore atletico. Marino dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento, a porte aperte, al Castellani.

La scheda

Il nuovo allenatore dell’Empoli, Pasquale Marino, è nato a Marsala il 13 luglio 1962. Terminata la carriera da calciatore, inizia ad allenare nel 1996 al Milazzo, nel campionato nazionale Dilettanti. Guida poi il Ragusa e in seguito il Paternò, con cui ottiene due promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie C1. La stagione successiva va al Foggia, dove riconquista la C1; nell’estate del 2004 passa all’Arezzo, facendo il suo esordio in B e conquistando la salvezza. Nel 2005-2006 torna al Catania, conquistando la promozione in Serie A e la salvezza l’anno successivo nella massima serie. Va poi all’Udinese, riportando i friulani in Europa League, dove arriva fino ai quarti di finale. Guida in seguito Parma, Genoa, Pescara, Brescia, oltre a Vicenza, Frosinone e Spezia, la scorsa stagione, raggiungendo negli ultimi tre casi i playoff di Serie B. Marino è il terzo tecnico che siede sulla panchina dell’Empoli in questa stagione dopo Bucchi e Muzzi.

